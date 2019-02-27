Son Dakika Haberleri: Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi

Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir 05-07 Mart Tarihlerinde Hırvatistan'da oynanacak olan Hırvatistan hazırlık maçı aday kadrosuna çağrıldı.

Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir 05-07 Mart Tarihlerinde Hırvatistan'da oynanacak olan Hırvatistan hazırlık maçı aday kadrosuna çağrıldı.

U16 Milli Takımı 05-07 Mart 2019 tarihlerinde, Hırvatistan'da Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 1 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00'de, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 1 Mart'ta Kayseri'den İstanbul'a gidecek olan Emre Demir ardından Riva'ya geçerek kampa katılacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın beğendiği genç isim bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında kadroda yer almayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Emre Demir, Yenikadinda Gösterme, Spor
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