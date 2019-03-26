Son Dakika Haberleri: Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi

Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna davet edildi.

Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna davet edildi.

Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

U16 Milli Takım kaptanlığını yapan ve Türk futbolunun gözdesi olan genç oyuncu Emre Demir, Polonya'da oynanacak olan Polonya, Kolombiya ve Yunanistan maçlarında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. 23 kez milli formayı giyen Emre Demir, 6 gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:52 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Emre Demir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milliler Ozan Kabak'ın Doğum Gününü Kutladı Milli Futbolcular, Sahaya Hello Brother Pankartıyla Çıktı Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Demir U16 Milli Takıma Davet Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]