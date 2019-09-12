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Emre Demir, U17 Milli takımına davet edildi

53 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, Letonya'da düzenlenecek olan U17 Federasyon Kupası aday kadrosuna davet edildi.

Emre Demir, U17 Milli takımına davet edildi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, Letonya'da düzenlenecek olan U17 Federasyon Kupası aday kadrosuna davet edildi.


U17 Milli Takımı 20-26 Eylül 2019 tarihleri arasında Letonya'da katılacağı U17 Federasyon Kupası aday kadrosu açıklandı.


Aday kadroya davet edilen oyuncular 15 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Emre Demir, Süper Ligde Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrası U17 Milli takımı kampına katılacak.


U17 Milli Takımı'nın U17 Federasyon Kupası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)


Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Altınordu A.Ş.)


Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu A.Ş.), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Abdullah Soğucak (Altınordu A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Abdulsamet Kaya (Konyaspor) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Emre Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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