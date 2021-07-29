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EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika

EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU

29.07.2021 15:53

ÇANAKKALE'de, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavide olduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emre Deniz Çetinkaya'nın (13), ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hastaya hayat verecek.

ÇANAKKALE'de, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavide olduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emre Deniz Çetinkaya'nın (13), ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hastaya hayat verecek.

Emre Deniz Çetinkaya, 20 Temmuz'da ailesiyle Barbaros Mahallesi'ndeki Barış Plajı'na gitti. Burada denize giren Emre Deniz Çetinkaya, boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tüm müdahalelere rağmen, dün, beyin ölümü gerçekleşti. Emre Deniz Çetinkaya'nın ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Çetinkaya'dan alınan böbrekler Bursa'daki 2 hastaya, karaciğeri ise Antalya'daki bir hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

Oğlunun yoğun bakımdan çıkmasını, arife gününden beri beklediklerini belirten İsmail Çetinkaya, "Bu 10 günlük süre bana bir ömür gibi geldi. Bu süreçte bizim hissettiklerimizi kat kat hisseden aileler var. Biz 9-10 günde bu kadar yıpranmışken, bazı ailelerin çocukları doğuştan bu şekilde. Eşimle beraber ortak karar alarak, oğlumuzun organlarını bağışlamaya karar verdik. Bir nebze organ nakli bekleyenlere faydamız dokunsun. Zaten Emre'm de böyle isterdi" dedi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Battal ise, 'Hastamız 112 tarafından bize getirildi. Geldiği ilk andan itibaren modern tıbbın verdiği tüm imkanları Emre için seferber ettik. Maalesef Emre'nin beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ilgili kurullar, komisyonlar tarafından direkt testleri yapılıp, beyin ölümü kesinleştirildi. Beyin ölümü kesinleştikten sonra Beyin Ölümü Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız aileyle konuşup organları bağışlama konusunda bilgi verdiler. Ailemiz de Emre'nin organlarını bağışlamayı kabul etti. Ben burada Emre'nin ailesinin çok onurlu, asil, erdemli bir davranışta bulunduğunu düşünüyorum. Sonuçta yardıma ihtiyacı olan, organ nakli bekleyen, ülkemizde birçok hastamız ve çocuk var. Bu davranışın toplumda diğer insanlara, hastalara örnek olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU
EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU
EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU
EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Beyin Ölümü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMRE DENİZ'İN ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU - Son Dakika


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