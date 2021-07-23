Emre denizde boğuldu, arkadaşının durumu ağır - Son Dakika

ANTALYA'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan Emre Öz (17) boğuldu, Hüseyin Tekin (17) ise hastanede tedaviye alındı. Tekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'ndaki 15 nolu plajda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan bayram tatili için Antalya'ya gelen Emre Öz ile arkadaşı Hüseyin Tekin, gece sahil bandında eğlendi. Daha sonra iki arkadaş denize girdi. Kıyıdan açılan iki arkadaş bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yardıma koşan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Emre Öz ve Hüseyin Tekin için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı Emre Öz ve Hüseyin Tekin'i hastaneye götürdü. Emre Öz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Tekin'in duran kalbi de çalıştırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Emre Öz'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emre Öz'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a götürüleceği belirtildi