Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor - Son Dakika

Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor

İsveç'te ortaya koyduğu performansla göz dolduran Türk asıllı İsveçli futbolcu Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor.

Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor, System.String[]

İsveç'te ortaya koyduğu performansla göz dolduran Türk asıllı İsveçli futbolcu Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor.


İsveç 2 Lig takımlarından Akropolis IF'de top koşturan ancak korona virüs sebebiyle kulübüyle olan sözleşmesini fesheden Emre Erdoğdu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Aynı zamanda İsveç 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu da olan 20 yaşındaki Erdoğdu, "Milli takımda Fransa ve İngiltere'ye karşı oynadım. Amacım Türkiye'de futbola devam etmek. Bonservisim elimde, Türkiye'de Süper Lig ya da 1. Lig takımlarından teklif gelirse kapım açık. Ücret benim için ikinci planda, ilk etapta transfer olduğum takımda kendimi göstererek, önemli bir seviyeye gelmek isterim" dedi.


Akropolis Takımı İdari Menejeri Georgios Gogas da Emre'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyerek, "Emre'nin geleceği çok parlak. Korona virüs krizi nedeniyle ekonomik olarak zor durumdaydık. Önemli futbolcularımızla yollarımızı istemeyerek ayırmak zorunda kaldık. Emre hem stoper bölgesinde hem de sağ bek olarak oynayabiliyor" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM

Türkiye, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Erdoğdu, futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor - Son Dakika Spor
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