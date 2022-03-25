Emre Ergül'le Kozmoğrafya" Radyo Gar'da - Son Dakika
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Emre Ergül'le Kozmoğrafya" Radyo Gar'da

25.03.2022 17:03
Emre Ergül'le Kozmoğrafya" Radyo Gar'da

"Avrupa'dan Dünya'ya açılan en eğlenceli Türkçe radyo" sloganlı internet radyosu Radyo Gar'da yepyeni bir uzay programı başlıyor.

"Avrupa'dan Dünya'ya açılan en eğlenceli Türkçe radyo" sloganlı internet radyosu Radyo Gar'da yepyeni bir uzay programı başlıyor.

Emre Ergül'le Kozmoğrafya
Emre Ergül'le Kozmoğrafya.

Spacemag Türkiye'nin kurucusu, gazeteci Emre Ergül, artık her Cuma akşamı TSİ 19.00'da Radyo Gar'da...

Ergül, Youtube'da yayınlanan "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" adlı programını Radyo Gar'a taşıyor.

KONUK: OSMAN DEMİRCAN

İlk hafta Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ve araştırmacı Arda Alkaç'ı ağırlayan Ergül'ün bu haftaki konuğu astrofizikçi Osman Demircan.

Tüm Dünya'da astrofizik eğitimi veren üniversitelerde ders kitabı olarak okutulacak "A Guide To Close Binary System"ı kaleme alan Demircan, kitabını anlatacak.

"Uzaylılar var mı?" sorusuna cevap verecek.

Uzay meraklıları artık her Cuma, Radyo Gar'da buluşacak.

Radyo Gar'ı Android'e yüklemek için tıklayın. Radyo Gar'ı AppStore'dan yüklemek için tıklayın. Yükleyin ve hemen Türkçe müziğe kavuşun.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Emre Ergül'le Kozmoğrafya' Radyo Gar'da - Son Dakika


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