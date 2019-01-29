Son Dakika Haberleri: Emre Ertan, İsviçre Polis Teşkilatı'nın Başkan Yardımcısı Oldu

Emre Ertan, İsviçre Polis Teşkilatı'nın Başkan Yardımcısı Oldu

1 saat önce

İSVİÇRE emniyetinin kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı.

Emre Ertan, İsviçre Polis Teşkilatı'nın Başkan Yardımcısı Oldu, System.String[]
İSVİÇRE emniyetinin kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı. Atama duyurusu, İsviçre devletinin resmi internet sitesinden de yayınlandı.

1 Mayıs'ta göreve başlayacak olan Emre Ertan, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'nın kimlik ve Interpol işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

ANNESİ İSKOÇ, BABASI TÜRK

Şu anda Neuenburg (Neuchatel) Kantonu polis birimi başkan yardımcısı olarak görev yapan Ertan, Lozan Üniversitesi'nde uygulamalı ceza hukuku yüksek lisansı yaptıktan sonra, polis teşkilatı içinde kariyer yaptı.

Annesi İskoçyalı, babası Türk olan evli ve bir kız çocuğu babası Emre Ertan, 1974 yılında doğdu. İsviçre'nin yanı sıra Türkiye ve İngiltere pasaportlarının da sahibi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 

İsviçre, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi Dünyaca Ünlü Model Türk İş Adamına Aşkını İlan Etti

Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:19:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Ertan, İsviçre Polis Teşkilatı'nın Başkan Yardımcısı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]