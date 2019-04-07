Son Dakika Haberleri: Emre Formasını Yırttı

Emre Formasını Yırttı

36 dakika önce

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.

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Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir- Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:51 Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Güncel
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