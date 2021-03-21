Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN) - Son Dakika

Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN)

21.03.2021 11:09
Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN), System.String[]

İZVAK'ta seçim programının açıklanması sonrası göreve talip olan Dinamik Grup adına başkan adayı olan Emre Sarıgedik, süreci değerlendirerek yaptığı açıklamasında "Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası ve ayak oyunu niteliğinde gelişmeler var" dedi.

İZVAK'ta seçim programının açıklanması sonrası göreve talip olan Dinamik Grup adına başkan adayı olan Emre Sarıgedik, süreci değerlendirerek yaptığı açıklamasında "Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası ve ayak oyunu niteliğinde gelişmeler var" dedi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda seçim tarihi yaklaşırken, vakfa 2018'den sonra 50 kadar ismin üye olduğunu öğrendiklerini belirten İZVAK Başkan Adayı Emre Sarıgedik, süreci değerlendirdi. Sarıgedik, "Bu 50 kişinin kim olduğuna dair ortada bir bilgi yok. Sayın Erten'i seçim sürecinde daha şeffaf olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"BU KADAR KESKİN BİR DÖNÜŞ SAĞLIKSIZ"Sarıgedik, "İZVAK'ta bir bakıyorsunuz sabah saatinde Sayın Ali Erten gündemde seçim olmadığını söylüyor. Biz bunun hukuka aykırı olduğunu ortaya koyduğumuzdaysa bir buçuk saat sonra seçim tarihi açıklanacağı belirtiliyor. Aynı gün içinde hatta birkaç saat içinde bu kadar keskin bir dönüş bize göre sağlıksız bir yönetim anlayışına işaret ediyor" dedi."SUÇ TEŞKİL EDİYOR"Sarıgedik, "Seçim süreci bize göre sancılı bir başlangıç yaptı. Bunun iki sebebi var. Birincisi İZVAK'a 2018 itibariyle üye olduğu söylenen 50 kadar ismin kimler olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. Araştırmalarımıza göre Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde de bu kişilerin şu ana kadar bir kaydı yok ve bunu bildirmemek bir suç. Dolayısıyla hem seçimde oy kullanacak üyelerin, aday bir ekip tarafından bilinmiyor olması etik değil hem de bildirilmemesi suç teşkil ediyor. İşin acı tarafı belki bu bildirmeme durumunu yönetim kurulu üyelerinin bir kısmnı bilmiyor bile. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum ki kamuoyundan, spor adamlarından, İZVAK'ın kurucuları ve İzmir'in dinamiklerinden böylesine destek almış ekibimize karşı bu tarz bir hamle bizim gözümüzde ayak oyunu niteliğindedir" ifadelerini kullandı."BİR PANİK GÖRÜYORUZ"İZVAK Başkan Adayı Emre Sarıgedik, seçimin sancılı başlamasına yönelik sözlerindeki ikinci sebebini ise şu sözlerle anlattı:

"İZVAK seçim günü programına baktığımız zaman oldukça sıkıştırılmış bir planlama görüyoruz. 16: 00 itibariyle başlayacak bir genel kurulda hem konuşmaların yapılması hem de oyların kullanılması için çok kısıtlı bir zaman dilimi var. İsimlerini bilmediğimiz yaklaşık 50 üyenin durumunu da eklediğimizde, ortada oldu bittiye getirilmeye çalışılan bir sıkıştırılmış seçim havası var. Basın mensuplarından daha önce görülmemiş şekilde akreditasyon istemenin bile bunun bir parçası olduğu ortada. Biz burada bir panik görüyor ve bir kez daha sürecin daha şeffaf yönetilmesi adına çağrıda bulunuyoruz. Yaşımız rakip ekibe göre genç olmasına rağmen bizler de birçok seçim ve genel kurul görmüş, bu süreçlerin usül ve adabını bilen insanlarız. Küçük hesaplarla yapılan yanlış işlere karşı sesimizi yükselteceğimizin bilinmesini isterim."


Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN)
Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN)

Ali Erten, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Sarıgedik: Ortada programı sıkıştırılmış bir seçim havası var (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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