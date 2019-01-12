Son Dakika Haberleri: Emre Güral da Eskişehirspor'a İmza Verdi

Emre Güral da Eskişehirspor'a İmza Verdi

1 saat önce

Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılması için imza verenler arasına Emre Güral da katıldı.

Emre Güral da Eskişehirspor'a İmza Verdi, System.String[]
Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılması için imza verenler arasına Emre Güral da katıldı.

Türk Futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına sebep olan geçmiş alacakları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Birçok dönemin futbolcu, antrenör ve çalışanı Eskişehir temsilcisini ayakta tutmak için destek olurken, son destek 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor'da forma giyen Emre Güral'dan geldi. 29 yaşındaki santrfor, alacaklarına dair imza vererek transfer yasağının kaldırılması için önemli bir adım attı. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Fuat Çapa, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor'u transfer ettiği yeni futbolculara lisans çıkarabilmesi için muvafakatname veren Emre Güral'a kulübüm adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Emre Güral'ın bu hareketi, ligde zor günler geçiren kulüpte heyecana neden oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Eskişehir, Eskişehirspor, Emre Güral, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder, Roma'da 2018'in En İyi Genç Oyuncusu Seçildi Monaco, Cesc Fabregas'ı Kadrosuna Kattı

Kiraya Verdiği Evde Kaçak Kazı Yapıldığını Fark Eden Ev Sahibi Polise Koştu Monaco, William Vainqueur'ü Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:59:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Güral da Eskişehirspor'a İmza Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]