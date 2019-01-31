Son Dakika Haberleri: Emre Güral İmzayı Attı

Emre Güral İmzayı Attı

1 saat önce

Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral, 1.5 yıllığına Eskişehirspor ile el sıkıştı.

Emre Güral İmzayı Attı, System.String[]
Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral, 1.5 yıllığına Eskişehirspor ile el sıkıştı.

Bugün karşılıklı atılan imzalar ile Emre Güral 1.5 yıllığına Eskişehirspor'lu oldu. Başarılı oyuncu Emre Güral, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde kendisini Eskişehirspor'lu yapan imzayı attı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Emre Güral, Spor
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