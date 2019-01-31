Emre Güral İmzayı Attı
1 saat önce
Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral, 1.5 yıllığına Eskişehirspor ile el sıkıştı.
Eskişehirspor
'un transfer tahtasını açmasıyla birlikte anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü Emre Güral
, 1.5 yıllığına Eskişehirspor ile el sıkıştı.
Bugün karşılıklı atılan imzalar ile Emre Güral 1.5 yıllığına Eskişehirspor'lu oldu. Başarılı oyuncu Emre Güral, Vali Hanefi Demirkol
Tesislerinde Eskişehirspor Başkanı Kaan
Ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde kendisini Eskişehirspor'lu yapan imzayı attı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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