Emre Hancı'dan Yeni Albüm

18 Şubat'ta çıkan albümünçıkış şarkısı, Ahmet Selçuk İlkan'ın hem yazdığı hem de sesiyle eşlik ettiği "Her Şeyi Bitirdik".

2017 yılında aramızdan ayrılan fantezi arabesk müziğin sevilen sesi İbrahim Erkal'ın veliahdı olarak gösterdiği ve ilk albümünün süpervizörlüğünü üstlendiği Emre Hancı, ikinci albümünü tamamladı. "Her şeyi bitirdik" adlı albüm, 18 Şubat Pazartesi günü 3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

ÇIKIŞ ŞARKISI AHMET SELÇUK İLKAN İMZALI

"Her şeyi bitirdik" albümünün çıkış şarkısı olarak, sözleri ünlü şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Mustafa Sayan'a, aranjesi ise Sezgin Gezgin'e ait "Her Şeyi Bitirdik" şarkısı seçildi. Ahmet Selçuk İlkan, Emre Hancı'ya büyük destek vererek stüdyoya da girdi ve şarkıyı onunla birlikte seslendirdi. Albümde "Emre Hancı feat. Ahmet Selçuk İlkan" olarak yer verilen şarkıya çekilen video klipte ise yönetmen koltuğuna Erkan Nas oturdu. Klip, albümün çıkışıyla birlikte müzik kanallarında yayınlanmaya başldı ve büyük bir beğeni topladı. Aynı zamanda 3 şarkılık maxsi single de Ahmet Selçuk İlkan'a ait 2 eser daha bulunuyor… Çalışmalar esnasında Emre Hancı'yı Prensi olarak adlandıran İlkan "Rahmetli seni Veliahdı ilan etmekte gayet haklıymış" diyerek prens tacını takmış oldu…