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Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı

03.02.2022 16:51

Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babası Öcal Karayel'i Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verirken Fenerbahçe atkısıyla uğurladı Oyuncu Emre Karayel, hayatını kaybeden babası Öcal...

Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babası Öcal Karayel'i Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verirken Fenerbahçe atkısıyla uğurladı

ADANA - Oyuncu Emre Karayel, hayatını kaybeden babası Öcal Karayel'i Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verirken, Fenerbahçe atkısıyla uğurladı.

Oyuncu Emre Karayel, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına alırken, 88 yaşındaki babası Öcal Karayel'i ise bugün tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Baba Karayel, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.

Karayel, yaptığı açıklamada babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, "Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz" dedi.

Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı

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Emre Karayel, Fenerbahçe, Kabasakal, Adana, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Emre Karayel hayatını kaybeden babasını Fenerbahçe atkısıyla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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