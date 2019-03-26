Emre Kaya Altın Palmiye'ye Damga Vurdu
19 dakika önce
Ünlü popçu Emre Kaya, 6'ncı Türkiye Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.
Ünlü popçu Emre Kaya
, 6'ncı Türkiye
Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin buluştuğu 6'ncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Töreni'nde ünlü popçu Emre Kaya 3 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu. Törende Ünlü sanatçı; 'yılın en iyi klibi (Nasıl Diye Sorma)', 'yılın en iyi bestesi (Nasıl Diye Sorma)', 'yılın en iyi müzik eğlence programı: (Emre Kaya apayrı -TRT Müzik) ödüllerinin sahibi oldu.
Yeni TV
programı geliyor
Emre Kaya'nın yakın zamanda yeni bir TV programı ile sevenlerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:52 Kaynak: İHA
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