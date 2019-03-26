Son Dakika Haberleri: Emre Kaya Altın Palmiye'ye Damga Vurdu

Emre Kaya Altın Palmiye'ye Damga Vurdu

19 dakika önce

Ünlü popçu Emre Kaya, 6'ncı Türkiye Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.

Emre Kaya Altın Palmiye'ye Damga Vurdu, System.String[]
Ünlü popçu Emre Kaya, 6'ncı Türkiye Altın Palmiye Ödüllerinde 3 ödül birden aldı.

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin buluştuğu 6'ncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Töreni'nde ünlü popçu Emre Kaya 3 ödül birden alarak geceye damgasını vurdu. Törende Ünlü sanatçı; 'yılın en iyi klibi (Nasıl Diye Sorma)', 'yılın en iyi bestesi (Nasıl Diye Sorma)', 'yılın en iyi müzik eğlence programı: (Emre Kaya apayrı -TRT Müzik) ödüllerinin sahibi oldu.

Yeni TV programı geliyor

Emre Kaya'nın yakın zamanda yeni bir TV programı ile sevenlerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

TV, Türkiye, Emre Kaya, Magazin
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