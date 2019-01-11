Son Dakika Haberleri: Emre Kaya: 'Buralara Tırnaklarımla Kazıyarak Geldim'

Emre Kaya: 'Buralara Tırnaklarımla Kazıyarak Geldim'

16 dakika önce

Ünlü sanatçı Emre Kaya TRT Müzik ekranlarında her çarşamba canlı yayınlanan 'Emre Kaya Apayrı' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Emre Kaya: 'Buralara Tırnaklarımla Kazıyarak Geldim', System.String[]

Ünlü sanatçı; 'Ben buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim, bana kimse destek olmadı. Bende bu yüzden sesi çok güzel olan ancak kendisini gösterme fırsatı bulamayan gençleri programıma konuk olarak davet ediyorum' dedi.

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra besteciliğiyle de Türkiye'nin en önemli starlarına şarkılar veren Emre Kaya; 'Besteciliğimin gelişmesinde Kayahan'ın rolü çok büyüktü. O'nu çok seviyorum. Onun şarkılarını dinleyerek kendimi geliştirdim. Onun vefat ettiği gün, konserimi iptal ettim. O benim İlham kaynağımdı' diyerek Kayahan'ın şarkılarından bir potpori sundu ve led ekranda Kayahan'ın fotoğraflarını ekrana verdi.

REYTİNGLER İYİ GELİNCE, TRT PROGRAMI UZATTI!

Öte yandan programın reytingleri beklenenin üzerine çıkınca TRT, Emre Kaya'nın gösterdiği bu başarıdan dolayı yeni dönemde de programı uzatma kararı aldı...

Programın ardından stüdyodaki hayranlarının isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektiren Emre Kaya, bu anlamda da herkesin gönlünü fethetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: Bültenler

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