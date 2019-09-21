Son Dakika Haberleri: Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu
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Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

1 saat önce

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştuBURDUR - Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Burdur Gölü Festivalinde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

BURDUR - Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Burdur Gölü Festivalinde, sanatçı Emre Kaya verdiği konserde yüzlerce seveni ile buluşup şarkılar söyledi.

Burdur Gölündeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 tarihlerinde sürecek Burdur Gölü Festivali düzenlendi. Burdur Belediyesinin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivaline 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Sporcu etkinlikleri başta olmak üzere festivalde, kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Emre Kaya rüzgarı esti

Festivalde ünlü şarkıcı Emre kaya da yer aldı. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısı ile zirveyi gören şarkıcı Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Emre Kaya Burdur'da yüzlerce seveni ile buluştu

Burdur Gölü, Emre Kaya, Burdur, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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