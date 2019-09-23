Emre Kaya'dan kanser hastası İrem'e anlamlı ziyaret

Pop müzik sanatçısı Emre Kaya, bir süredir kanser tedavisi gören İrem Ayvalı'yı evinde ziyaret etti.



Burdur Belediyesi tarafından Burdur Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Göl Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Emre Kaya, konser öncesi Burdurlu lise öğrencisi İrem Ayvalı'yı evinde ziyaret etti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emre Kaya'nın hayranı olan İrem'i, her fırsatta ünlü sanatçı ile bir araya getirmek için gayret gösteriyor. İrem, hayranı olduğu Emre Kaya'nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Başkan Ercengiz'e ve Emre Kaya'ya teşekkürlerini iletti.



Emre Kaya, daha önceki ziyaretinde İrem'e yapboz hediye etmişti. İrem, Emre Kaya'nın hediye ettiği yapbozları tamamlayarak, son ziyaretinde ünlü sanatçıya bitmiş halini armağan etti. - BURDUR