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Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili - Son Dakika

Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili

29.11.2021 14:34
Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili

'Tebessüm' şarkısıyla hayranlarından beğeni kazanan şarkıcı Emre Kaya, 'Man İn Black' isimli yeni stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

'Tebessüm' şarkısıyla hayranlarından beğeni kazanan şarkıcı Emre Kaya, 'Man İn Black' isimli yeni stiliyle dikkatleri üzerine çekti. Kaya'nın sosyal medyadan paylaştığı yeni stili, hayranlarının beğenisini kazandı.

Yeni çıkardığı slow şarkısı 'Tebessüm' ile müzik listelerinin üst sıralarında kendisine yer bulan ünlü sanatçı Emre Kaya, sosyal medya hesabından 'Man In Black' stilini paylaştı. Kaya'nın özgür ruhu simgeleyen tamamen rahat, siyah tonlarda, geniş paçalı pantolonu ve bol kesimli parka ve rahatlığı tamamlayan spor ayakkabıdan oluşan stili, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından kullanıcıdan beğeni aldı.

BİR SAATTE 50 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf bir saatte 50 binden fazla beğeni aldı. Sahnede sesi ve büyük çoğunluğu kendisine ait eserlerinin yanı sıra saç ve giyim tarzına gösterdiği özenle de dikkatleri üzerine çeken Emre Kaya, özgün stili ile de ön plana çıkıyor. Emre Kaya, hazırlıklarını sürdürdüğü 7 ayrı konser için özel olarak hazırlattığı kostümlerle sevenlerinin karşısına çıkacak.


Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili

Emre Kaya, Müzik, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Kaya'dan 'Man In Black' stili - Son Dakika
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