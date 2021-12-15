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Emre Kaya podyuma çıktı - Son Dakika

Emre Kaya podyuma çıktı

15.12.2021 14:50
Emre Kaya podyuma çıktı

ÜNLÜ şarkıcı Emre Kaya, podyumda boy gösterip, başarılı sunumunun yanı sıra verdiği mini konserle katıldığı defileye renk kattı.

ÜNLÜ şarkıcı Emre Kaya, podyumda boy gösterip, başarılı sunumunun yanı sıra verdiği mini konserle katıldığı defileye renk kattı.

Ankara'da düzenlenen defileye katılan Emre Kaya, podyum performansı ve seslendirdiği eserleriyle imzasını attı. Erkek ve kadın giyiminde tamamı tasarım ürünlerden oluşan  defilede göz kamaştıran kostümlerden birini üzerine giyerek podyuma çıkan Emre Kaya, bu alandaki performansı ile de göz doldurdu. Avant-garde tarzı  ile podyuma çıkan ünlü sanatçı, siyah bol kesim bir pod şort uzerine hafif slim bir ceket ile alışılmışın dışında bir duruş sergiledi. Emre Kaya,  kostümlerin yanı sıra mücevherde de oldukça iddialı olan KayaDova imzalı bileklikle tarzını tamamladı. Düzenli spor yapması sayesinde sahip olduğu  düzgün fiziği ile profesyonel mankenleri aratmayan Emre Kaya, dakikalarca alkışlandı.

MÜZİK ZİYAFETİ

Son şarkısı "Tebessüm" ile kırdığı dinlenme rekorlarının ardından yıl başında piyasaya çıkacak olan ve arabesk şarkılardan oluşan "Usta Şarkılar" albümüyle gündemdeki yerini koruyan Emre Kaya, podyum performansının ardından unutulmaz bir müzik ziyafeti de çekti. Birçok projede müzik direktörü olarak da başarılı projelere imza atan, söz yazarlığı ile birbirinden güzel aşk şarkılarıyla yüreklere dokunan, eşsiz yorumuyla dinleyenleri adeta mest eden, bunun yanı sıra  klarnet, gitar ve saz çalan başarılı ünlü sanatçı, hünerlerine  mankenliği dahil etti.


Emre Kaya podyuma çıktı
Emre Kaya podyuma çıktı
Emre Kaya podyuma çıktı

Emre Kaya, Podyum, Ankara, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emre Kaya podyuma çıktı - Son Dakika


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