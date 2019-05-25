Emre Kaya: "Türk Pop'u Ölmez"
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"Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısıyla Türkiye radyo ve TV müzik kanallarında en çok çalan sanatçı olan beste fabrikatörü lakabıyla anılan Emre Kaya, zirveden inmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
Türk pop müziğinin enlerini belirleyen Radyo monitör ve telifmetre verilerinde 1 numarada yer alan ve ilk kez bu iki listede de bir numara olmayı başaran sanatçı ünvanını hak eden Emre Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müziğe olan aşkını dile getirdi.
Emre Kaya, yaptığı paylaşımda iki listede de zirvede olmasını "Türk popu ölmez." notuyla kutladı.
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