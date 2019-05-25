Emre Kaya: "Türk Pop'u Ölmez"

Türk pop müziğinin enlerini belirleyen Radyo monitör ve telifmetre verilerinde 1 numarada yer alan ve ilk kez bu iki listede de bir numara olmayı başaran sanatçı ünvanını hak eden Emre Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müziğe olan aşkını dile getirdi.

Emre Kaya, yaptığı paylaşımda iki listede de zirvede olmasını "Türk popu ölmez." notuyla kutladı.