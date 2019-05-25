Son Dakika Haberleri: Emre Kaya: "Türk Pop'u Ölmez"

Emre Kaya: "Türk Pop'u Ölmez"

3 saat önce

"Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısıyla Türkiye radyo ve TV müzik kanallarında en çok çalan sanatçı olan beste fabrikatörü lakabıyla anılan Emre Kaya, zirveden inmiyor.

Emre Kaya:

Türk pop müziğinin enlerini belirleyen Radyo monitör ve telifmetre verilerinde 1 numarada yer alan ve ilk kez bu iki listede de bir numara olmayı başaran sanatçı ünvanını hak eden Emre Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müziğe olan aşkını dile getirdi.

Emre Kaya, yaptığı paylaşımda iki listede de zirvede olmasını "Türk popu ölmez." notuyla kutladı.

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
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