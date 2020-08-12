Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray transfer bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor.

Galatasaray transfer bombalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray resmi Twitter hesabından transfer sinyalini verirken bir ses kaydı yayınladı. Kayıttaki ismin Emre Kılınç olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanacağı ifade edildi. FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ 2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre Kılınç tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtmişti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:28

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