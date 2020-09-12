Galatasaray sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

Galatasaray sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Emre Kılınç'ın golü ile farkı 2'ye çıkaran Aslan, ilk yarıyı da Falcao'nun golü ile 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

SOFİANE FEGHOULİ SEZONA ASİSTLE BAŞLADI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında Radamel Falcao'nun golünde asist yaptı. Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli, yerini 66. dakikada Ömer Bayram'a bıraktı.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye 11'de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao'yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.

EMRE KILINÇ, GALATASARAY KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Kılınç, sarı-kırmızılılar ile oynadığı ilk resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile resmi maçında gol kaydetti. Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlayan Emre, 28. dakikada sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Falcao'nun pasında defansın arkasına sarkan 26 yaşındaki futbolcu kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Emre ayrıca ilk şutunda gol atma gösterdi.

Karşılaşamaya 11'de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

RADAMEL FALCAO'DAN 2 GOL, 1 ASİSTLİK BAŞLANGIÇ

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılıların sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Falcao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu, 8. dakikada penaltıdan attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada yine sahneye çıkan Falcao, rakip fileleri yine havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, 28. dakikada da Emre Kılınç'ın golünde pası veren isim oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Radamel Falcao, 87. dakikada oyundan çıktı ve yerine Mbaye Diagne dahil oldu.

GALATASARAY'DA 4 YENİ FUTBOLCU GÖREV ALDI

Galatasaray'da Gaziantep FK karşılaşmasında yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan görev aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray'da yaz transfer döneminde takıma katılan 7 futbolcudan 4'ü görev aldı. Yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan karşılaşmaya 11'de başladı. Takıma yeni katılan diğer isimler Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray sezona galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

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