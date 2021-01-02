Galatasaray, averajla liderliği kaybetti - Son Dakika

Galatasaray, averajla liderliği kaybetti

02.01.2021 20:31
Galatasaray, averajla liderliği kaybetti, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

Haftaya 29 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 3. kez berabere kalan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 16 haftanın 1'ini bay geçen sarı-kırmızılılar, 1 maçı fazla olan Aytemiz Alanyaspor ile aynı puana geldi.

Averajları aynı iki takımdan daha fazla gol atan taraf olan Alanyaspor, liderliği devraldı.

Bu sezonki 16. maçına çıkan Antalyaspor ise puanını 18'e yükseltti.

İki maç sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra puan kaybetti.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada Göztepe'yi 3-1, 15. haftada ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

İki haftada 6 puan alan Galatasaray, 16. haftada puan kaybı yaşadı.

Falcao sakatlandı

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle beklenen verimin alınamadığı Falcao, Fraport TAV Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girdi.

34 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada sakatlandı. Sağ üst ön baldırından sakatlanan Falcao, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Emre Kılınç kırmızı kart gördü

Galatasaray, Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık yarım saat 1 kişi eksik mücadele etti.

Müsabakanın 51. dakikasında Emre Kılınç, Amilton'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR) Atilla Karaoğlan'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve Emre'yi oyun alanı dışına gönderdi.

Arda Turan ve Marcao, cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Arda Turan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan futbolculardan Marcao, maçın 55. dakikasında sarı kart gördü. Arda Turan ise 81. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

İki oyuncu da 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Antalyaspor, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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