Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Aksoy'un yıldızı Sivasspor'da parladı

Demir Grup Sivas spor'da orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile savunma oyuncusu Fatih Aksoy, Süper Lig'de bu sezon gösterdikleri başarılı performansla adlarından sıkça söz ettirdi.

Kırmızı-beyazlıların 3 sezon önce Boluspor'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Emre Kılınç, kısa sürede Sivasspor'da görev yapan teknik adamların vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

İlk sezonunda teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesiyle kadroda yer bulan Emre, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 33 kez Sivasspor forması giydi, 2 gol sevinci yaşadı. Emre, aynı sezonda Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.

2018-2019 sezonunda da teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'in kadroda vazgeçilmezleri arasında yer almayı başaran Emre, 31 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Emre, aynı sezon Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev aldı.

Bu sezon ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözdesi olan Emre, 28 lig maçında 8 kez gol sevinci yaşadı. Emre, görev aldığı 3 kupa maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ın adı yeni sezonda Galatasaray ile anılıyor.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor karnesi

Sivas temsilcisinin 2017-2018 sezonunda Menemenspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk sezonunda teknik direktör Samet Aybaba'nın forma şansı tanıdığı Mert Hakan, 22'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Geçen sezon teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'ten fazlaca görev alamayan Mert Hakan, 9 lig maçında forma giydi.

Mert Hakan, bu sezon ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı.

Süper Lig'de 32 kez görev alan Mert Hakan, rakip fileleri 6 kez havalandırarak takımının başarısına önemli katkı sağladı. Mert Hakan, Türkiye Kupası'nda görev aldığı 5 maçta da 4 kez gol sevinci yaşadı.

Mert Hakan, başarı grafiğiyle Fenerbahçe'nin transfer listesinde ismi geçen oyuncular arasında yer alıyor.

Fatih Aksoy umut verdi

Sivasspor'un geçen sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy da bu sezon başarı grafiğini yükselten isimler arasında yer almayı başardı.

Teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'in ligde 8 kez forma şansı verdiği Fatih, 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Genç futbolculara verdiği önemle bilinen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sürekli şans tanıdığı isimler arasında yer alan Fatih, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Genç oyuncu 23'ü lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon kırmızı-beyazlı formayı 30 maçta terletti.

Savunma oyuncusu olmasına rağmen Çalımbay'ın bu sezon orta sahada değerlendirdiği Fatih Aksoy, gösterdiği performans ile tüm spor kamuoyunun dikkatini çekmeyi de başardı.

Fatih'in yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

"Esas futbol hayatı bundan sonra başlıyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, üç futbolcunun da kaliteli ve değişik özellikleri olduğunu söyledi.

"Mert Hakan, bir oyuncu bir yerden bir yere nasıl gelir, hakikaten onu gösterdi." diyen Çalımbay, başarılı futbolcunun sezon başında kırmızı-beyazlı ekipten ayrılma düşüncesinin olduğunu anımsattı.

Mert Hakan'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazlaca forma şansı bulamadığını hatırlatan Çalımbay, "Biz onu tekrar kazandırdık, tekrar kendisine güven verdik. Genelde gayet iyi, çok iyi oynadı. İnşallah gittiği yerde de aynı şekilde başarılı olur. Çünkü futbolu çok seviyor." diye konuştu.

Emre Kılınç'ın da değişik özelliklere sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Emre'nin de çok başarılı olacağına inanıyorum. Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım, oralarda oynamak buralara benzemiyor. Zor bir yere gidiyorlar. Kendilerine söyledim, özellikle Mert Hakan'a söyledim, senin futbol hayatın şimdi başlıyor diye. Esas futbol hayatı bundan sonra başlıyor, kendini her türlü hazır et, dedim. Psikolojik olarak, fizik olarak hazır olması gerekiyor. Çünkü büyük takımlar her takımın en iyi oyuncularını alıyor. Hepsi bir araya geliyor ve bir rekabete giriyorsun. Onun için kendilerini çok iyi hazırlamaları lazım. Fatih zaten Beşiktaş'a yabancı değil, onun orada sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum."

Fatih Aksoy'un joker bir oyuncu olduğunu aktaran Çalımbay, genç futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabileceğini söyledi.

Bu sezon Fatih'i kendisinin de beklemediği bir şekilde orta sahada oynattığını ve başarılı olduğunu aktaran Çalımbay, "Beşiktaş'ın Fatih'e ihtiyacı yüzde 100 olur ve ondan da faydalanabilir." diye konuştu.