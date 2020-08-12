Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum" - Son Dakika

Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum"

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu.

Emre Kılınç:

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız" dedi.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, kulüp televizyonuna transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, "Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray'dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Emre Kılınç, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kılınç: 'Sadece dik duruşumu korudum' - Son Dakika Spor
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