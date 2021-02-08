Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 12 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

RAMO'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Emre Kınay, sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncunun dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu. Dizinin ön izleme bölümünde Ramo ile nezarethanede olan Emre Kınay, sözleriyle kafaları karıştırıyor.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.