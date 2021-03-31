Emre Kızılırmak yapımcı oldu

Yapımcılığını Macit Sonkan, Tuncer Gürbüz ve Emre Kızılırmak'ın üstlendiği Fuad dizisinin senaristliğini ve yönetmenliğini, Hicaz, Saba ve Pia filmlerinin ödüllü yönetmeni ve senaristi Erdal Rahmi Hanay
yapıyor. Dizi, Ardahan'ın Damal ilçesinde bir köydeki komiser, savcı ve doktor karakterleri üçgeninde kriminal olayları konu alıyor. Komiser Fuad karakterini Emre Kızılırmak, Doktor Cemre karakterini Tuvana Türkay, savcı karakterini ise Emre Canpolat canlandırıyor. Dijital Platform Dağıtımını, içerik üretim ajansı Any Motion Studios'un üstlendiği FUAD dizisinin çekimlerine Ardahan Damal'da devam edilmektedir. Any Motion Studios, 2021 yılında FUAD dizisinin dijital platformlarda yayınlama haklarını üstlenmiştir.