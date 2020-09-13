SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabiliriz - Son Dakika

SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabiliriz

SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabilirizKalinic'e de, başka oyunculara da ilgimiz varİlk yarı verilmeyen bir penaltı varTaraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler, en iyisini getireceğizVida'ya teklifler varMirin ve Douglas gelen teklifleri değerlendirmedilerSelçuk BAŞAR TRABZON (DHA)...

SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabiliriz

Kalinic'e de, başka oyunculara da ilgimiz var

İlk yarı verilmeyen bir penaltı var

Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler, en iyisini getireceğiz

Vida'ya teklifler var

Mirin ve Douglas gelen teklifleri değerlendirmediler

Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun hayırlı geçmesini dilediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için de iyi bir hediye oldu. Transfer noktasında henüz bitmemiş transferler var. İlk devre itibarıyla, ilk 15 dakika daha tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi memnun eden bir oyun oldu. Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün gelen Josef de Souza var. 2-3 takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da gelince daha iyi bir Beşiktaş olacak dedi.

KALINIC'E DE, BAŞKA OYUNCULARA DA İLGİMİZ VAR

Kalinic'e ilgimiz var diyen Kocadağ, Kalinic'le alakalı da var, başka oyuncular için de var. Gökhan Töre'ye teklifimizi ilettik. Bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah. Aboubakar'la ilgili bir sonuç yok. Şu anda o, listenin ilk sırasında değil diyelim. Kalinic var, başka isimler de var diye konuştu.

İLK YARI VERİLMEYEN BİR PENALTI VAR

Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapan Kocadağ, Maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. İlginç bir başlangıç oldu. Hakemler için de öyle. Geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterirler diye umuyorum, daha iyi bir performans bekliyoruz bu sezon. İlk yarı verilmeyen bir penaltı var. Galibiyetin bunu kapattığını düşünmeyelim ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN, BİZE GÜVENSİNLER, EN İYİSİNİ GETİRECEĞİZ

Sağ bek için 1-2 alternatifleri olduğunu kaydeden Emre Kocadağ, şöyle konuştu İsimler üzerinden konuşmayalım, sonuna geldik. 1-2 alternatif var. Gecikiyor olmasının bazı nedenleri var. Bu sene nedense yorumcular ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler, bizi de geride görüyorlar, nedense takımı beğendiremedik. Bizim önceliklerimiz var, buna göre transfer yapacağız. Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler. En iyisini getireceğiz.

VIDA'YA TEKLİFLER VAR; MIRIN VE DOUGLAS GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEDİLER

Emre Kocadağ, Domagoj Vida için teklifler olduğunu ancak önceliğin eksikleri kapatmak olduğunu söylerken, kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar. Bakacağız dedi ve sözlerini noktaladı.

SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabiliriz

Beşiktaş Spor Kulübü, Emre Kocadağ, oyunlar, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 22:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Emre Kocadağ 2-3 takviye daha yapabiliriz - Son Dakika Spor

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