Son Dakika Haberleri: Emre Kocadağ: "Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için..."
Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için...'

Emre Kocadağ: "Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için..."

7 saat önce

Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emre Kocadağ:

Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Kupada TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la eşleştiklerini hatırlatan Kocadağ, "Türkiye Kupası önemli, bizim de önemsediğimiz bir organizasyon. Kupada eşleştiğimiz Anagold 24Erzincanspor güzide bir kulübümüz. Beşiktaş, adının yer aldığı kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan'a gitmekten keyif alacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Süper Lig'in son 4 haftasında 10 puan aldıklarına dikkati çeken ve yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacaklarını dile getiren Kocadağ, "Braga maçı için takım Portekiz'e hareket etti. Avrupa'da başarı ülke puanı için çok önemli. Başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Ligde yakaladığımız 2 maçlık bir seri var. Milli takım arasından önce Denizlispor maçını da kazanıp, en üst sıralarda olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Emre Kocadağ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:30 
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