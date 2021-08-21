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SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz - Son Dakika

SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz

21.08.2021 13:02

Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabilirizMustafa KANLI - Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP,(DHA)- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu sezon iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istediklerini belirterek, "1-2 transfer yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz

Mustafa KANLI - Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP,(DHA)- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu sezon iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istediklerini belirterek, "1-2 transfer yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'inci haftasında bu akşam saat 21.45'de Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, maç için kentte bulunan Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı.

EMRE KOCADAĞ: İYİ OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETMEK İSTİYORUZ

Bu sezon sonunda Beşiktaş'ın iyi bir noktada olacağını vurgulayan Emre Kocadağ, "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu senede bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Dün akşamda buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik. Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Bizde Gaziantep'i çok seviyoruz. İnşallah akşam oynanacak karşılaşma da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaş'ımızdan yana. Beşiktaş'ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"1-2 TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Eksik görülen bölgeler olması halinde oralara takviyeler yapabileceklerini belirten Kocadağ, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız yollara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Bizde iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz. Transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp, sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" şeklinde konuştu

Dernek başkanı Hüseyin Özkale de taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını dile getirdi.

SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz
SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz

Emre Kocadağ, Gaziantep, Transfer, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Emre Kocadağ: Eksik gördüğümüz bölgelere takviyeler yapabiliriz - Son Dakika


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