Emre Kocadağ: "Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık"

17.01.2021 22:32

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçının ardından, "Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçının ardından, "Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonunda Asbaşkan Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu hava şartlarında oynayan iki takımı da tebrik eden Kocadağ, "Beşiktaş oyuncularını daha çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu, mutluyuz. Biz geçen sene itibariyle geldiğimiz yıldan beri başkanımız ve yönetim kurulu olarak zor şartlar altında mücadeleye giriştik. Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık. İlk yarı itibariyle 2 maç kaldı ama hem liderlik hem de bütün derbi maçlarını kazandık. Geçen sene şampiyon Başakşehir'i de yendik. Bu anlamda doğru işler yapıyoruz. Teknik heyetimizi, hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun" dedi.

"DOĞRU ŞARTLAR ALTINDA TRANSFER YAPTIK"

Sakat oyuncuların olduğunu belirten Kocadağ, "Bugün itibariyle Gökhan iyi şeyler yaptı. Adem Ljajic çok katkı veremedi ama sakatlığı geçti, yavaş yavaş dönüyoruz. Kadromuz genişliyor. Yapabilirsek bir şeyler yapacağız. Şartlar zor. Limit noktası var onu çözmeye çalışıyoruz. Kenarda bekleyen oyuncularımız var, onlarla yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Biraz geç kaldık gibi oldu ama doğru şartlar altında transfer yaptık. Sahada oynanan top itibariyle doğru şeyler olduğu gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"HASİC KONUSUNU BERABER KARAR VERECEĞİZ"

Hasic'in kiralık gitme durumu hakkında açıklama yapan Emre Kocadağ, "Hasic bu sene itibariyle oynadığı maçlarda iyi şeyler yapıyor. Bizim de yatırım yaptığımız oyuncu. Beraber oturup karar vereceğiz. Oyuncunun gelişimi için oynaması gerekiyor. Kalması gerekirse kalıp, oynaması gerekirse gidecek" dedi.

"MANDZUKİC TEKLİFİMİZİ OLUMLU OLARAK GÖRMEDİ"

Mandzukic'in transferine değinen Kocadağ, "Biz oyunculara Beşiktaş gerçeklerini menfaatlerine uygun teklif yapıyoruz. Karşılığında bir karşılık bulursak yollar kesişiyor. Menfaatler uyuşmadığında bu transfer gerçekleşmiyor. Teklifi yapmıştık. Başka kulüpler de olabilir. Bizim teklifimizi olumlu olarak görmedi" şeklinde konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın ile ilgili sorulan soruya cevap veren Asbaşkan Kocadağ, "Hocamızla her zaman o noktada bir görüş ayrılığımız yok. Hocamızla istediğimiz zaman konuşuruz. Bizim konsantrasyonumuz başka. Sözleşme ile alakalı bir soru işareti yok" dedi.

(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/iha)

Emre Kocadağ: Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık
Emre Kocadağ: Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık
Emre Kocadağ: Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık
Emre Kocadağ: Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık

Spor Toto Süper Lig, Emre Kocadağ, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar         
22:55
Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum         
22:12
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış         
21:05
Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak         
20:53
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı         
19:53
Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama         
19:41
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 23:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Kocadağ: "Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei