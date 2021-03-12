Emre Kocadağ: "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek"

12.03.2021 21:47

- Emre Kocadağ: "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek" Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Hocamızla uzun yıllar devam edeceğiz" "Biz sahada oynayıp, sahada kazanmak istiyoruz" Beşiktaş Asbaşakanı Emre Kocadağ, zor bir deplasmandan üç puan aldıklarını belirterek, "Biz maç maç kazanıp,...

- Emre Kocadağ: "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:

"Hocamızla uzun yıllar devam edeceğiz"

"Biz sahada oynayıp, sahada kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşakanı Emre Kocadağ, zor bir deplasmandan üç puan aldıklarını belirterek, "Biz maç maç kazanıp, sene sonuna doğru şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi. Kocadağ, Sergen Yalçın ile de devam etmek istediklerini belirterek, "O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı, camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-2'lik Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Kocadağ, "Zor bir deplasmandı. Başakşehir, geçen senin şampiyon takımı. Bu sene sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Başakşehir deplasmanı da bizim son senelerde puan kayıpları yaşadığımız deplasman. Bugün burada ilk yarı özellikle iyi oynadık. Başakşehir'i yenmek önemli. Teknik ekip ve takımı kutluyorum" dedi.

"Hocamızla uzun yıllar devam edeceğiz"

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi konusunda çıkan spekülasyonlara cevap veren Kocadağ, "Hocamız maalesef bu maç cezalıydı. Murat hocamızı tebrik ediyorum. Gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız gayet mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız. Hocamız hakkında da spekülasyonlar çıkıyor. Sözleşme konuşuluyor, gereksiz konuşmalar yapılıyor. Hocamızla alakalı bir problemimiz yok. O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı, camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"VAR'dan gelmeyen 2 penaltımız var"

Hakem performansı hakkında konuşan Kocadağ, "Benim gördüğüm iki pozisyon var. VAR'ın müdahale etmesini bekledik, biz de ekrandan gördüğümüz kadarıyla. Müdahale olmadı. Biz sahada mücadele verip sahada kazanıp ilerlemek üzerine kurduğumuz yöntemimiz var. Kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen 2 penaltımız var biz sahada oynayıp, sahada kazanmak istiyoruz. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem ne de futbol camiasını yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Biz maç maç kazanıp, sene sonuna doğru şampiyonluğu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek"

Türkiye Kupası ve şampiyonluk hakkında da değerlendirme yapan Kocadağ, "Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef var; kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Ligin sürecinde her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabi ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli. Ligde de inşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Matematik hesapları yapılıyor ama henüz çok erken. Bir adım önde gibi olabiliriz ama kovalayan rakiplerimiz var. 3 büyük kulüp şampiyonluk kovalıyor" dedi.

"Kadromuzun kalitesi düşük değil"

Kocadağ, 'Beşiktaş'ın kadrosu kısıtlı' yorumlarını algı olarak değerlendirirken, "Ben bu yorumlara katılmıyorum. Yedek kulübemizde de çok önemli isimler var. Sene başından beri oluşturulmuş bir algı bu. Biz takımımız iyi olduğunu söylediğimizde transferlerimiz eleştirildi. Ben kadromuzun kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Kocadağ son olarak Rosier'in adını bir Süper Lig ekibiyle anılması iddialarına ise "O bana gülünç geldi" yanıtını verdi.

Emre Kocadağ: İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek
Emre Kocadağ: İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek
Emre Kocadağ: İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek
Emre Kocadağ: İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek

Sergen Yalçın, Emre Kocadağ, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek' - Son Dakika Spor


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