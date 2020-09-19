Emre Kocadağ: "Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerle alakalı, "Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor" dedi.

Emre Kocadağ:

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerle alakalı, "Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'a geçmiş olsun dilekleri ile başlayan Kocadağ, "3-4 tane test yapıldı ve daha önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır. Biz geçen hafta zaten Trabzon'da kazandığımız maçın ardından ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu senede devam ediyor. Geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı. Yalnız medyada yorumcular ilginç. Farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim konularla ilgili bizim söylediklerimizin tersine yorumlar yapıldı. Onları da takip ettik. Bugünde merakla takip edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye giden topun çevrilmesi var elle. Öncesinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Hakemlerin VAR'a gidip o eli görüyor ya da el değil biz yanlış biliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaşlı yorumculara sesliyorum. Biraz daha diğer takımın yorumcuları gibi herkes ona göre yorumunu yapsın. Beşiktaş kökenli yorumcularda biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler" dedi.

"Nazım için açıklama yapmaya gerek yok"

Antalyasporlu Nazım Sangare'nin transfer sürecine değinen Kocadağ, "Biz Nazım konusunda kulübüyle görüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun deriz. Nazım süreci başkan anlaştığını söylüyorsa kapanmıştır. İmza attılarsa kapanmıştır. Gerek yok şimdi Antalyaspor Başkanı açıklama yaptıysa onun üzerine açıklama yapmaya gerek yok. Takımlar için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"Hafta içerisinde forvet transferi ile alakalı görüşmelere bakacağız"

Bu hafta içinde forvet transferi için görüşmeler yapacaklarını belirten Kocadağ, "İsim vermeyelim. En hayırlısı olan gelecek. Alternatif oyuncularımız var transfer için. Rakiplerimize de bakıyoruz onlarda bir sürü transfer yapıyor ve eksik bölgeleri var. Avrupa da transfer yeni yeni piyasada kendini kulüp arar pozisyona geldi. Taraftarımız o yüzden yanlış algılamasın. Bu tarz isimler için işin sonuna kadar beklemek gerekiyor. Vida isim itibariyle belli bir oyuncu. Onunla alakalı teklifler geliyor. Mirin ile durumlar ise aynı noktada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Emre Kocadağ, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Geçen seneki başarısız yönetim bu sene de devam ediyor' - Son Dakika Spor

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