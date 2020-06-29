Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var. Fazla sayıda kiralık oyuncu, kontratı biten oyuncular, bütçe olarak yeni gerçeklerin çok üzerinde oynayan oyuncularımız var. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Tüm bunları hocamızla değerlendirip alacağımız kararlarla bizim yönetim politikamıza ve Beşiktaş değerlerine uyan bir ekiple şampiyon olacak kadroyu oluşturacağız" dedi.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri sorumlu üyesi Emre Kocadağ, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz sayısında taraftarların merak ettiği soruları yanıtladı. Anayasalarının öze dönüş olduğunu vurgulayan Emre Kocadağ, "Öncelikli hedefimiz, kulübü idari açıdan iyi yönetmek; finansal açıdan yönetilebilir hale getirmek. Bu nasıl olacak? İlk olarak her alanda yeniden yapılanmaya başladık. 'Öze dönüş' bizim bu anlamda anayasamız ve hedefimiz; hem futbol takımında hem amatör branşlarda bunu hedefliyoruz. Futbol tarafında hocamızla beraber altyapı ve A takımı birbirine yaklaştıracak projeleri hayata geçirmenin arifesindeyiz. Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak sporcuları yetiştirme ve aynı zamanda her sene hedefe koşacak şampiyonluklar yaşayacak takım kurma hedefindeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan plansız suni transferler değil, değerinde fayda sağlayacak uzun yıllar hizmet edecek oyuncularla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'Bırakmam Seni' kampanyasına katılım çağrısı yapan Emre Kocadağ, "Geçmişte yaşanan birçok işten dolayı bir güven zedelenmesi olabilir ancak yeni ve şeffaf bir süreç başlattık. Biz tek başımıza değil, taraftarımızla bu sorunları aşmak istiyoruz. Bu kulüp hepimizin… Arkamızın çok olduğunu, bu kulübün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Kampanyamıza miktar gözetmeksizin çok Beşiktaşlı'nın katılmasını sağlayalım. Tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum" dedi.