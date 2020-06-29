Emre Kocadağ: "Radikal kararlar almak zorundayız" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Radikal kararlar almak zorundayız"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var" dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulüp dergisinin temmuz sayısında açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeflerinin kulübü idari ve finansal açıdan iyi yönetmek olduğunu söyleyen Kocadağ, "Bu nasıl olacak? İlk olarak her alanda yeniden yapılanmaya başladık. 'Öze dönüş' bizim bu anlamda anayasamız ve hedefimiz; hem futbol takımında hem amatör branşlarda bunu hedefliyoruz. Futbol tarafında hocamızla beraber altyapı ve A takımı birbirine yaklaştıracak projeleri hayata geçirmenin arifesindeyiz. Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak sporcuları yetiştirme ve aynı zamanda her sene hedefe koşacak şampiyonluklar yaşayacak takım kurma hedefindeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan plansız suni transferler değil, değerinde fayda sağlayacak uzun yıllar hizmet edecek oyuncularla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


"Tasarruf 1 numaralı önlem olacak"


Kulübün finansal durumları hakkında açıklama yapan Kocadağ, "Salgın süreci doğuracağı ekonomik sonuçlar itibariyle spor ekonomisini ciddi şekilde küçültecektir. 'Tasarruf', hem şirketlerde hem evlerde bir numaralı önlem olacak. En büyük gelir kapısının sponsorluklar olduğunu düşünürsek, büyük şirketlerin ilk etapta pazarlama bütçelerinin küçülmesi kaçınılmaz. Tabii bu salgın, bizim zaten göreve geldiğimiz günden beri ilk hedefimiz olan tasarruf önlemleri almak ve futbol piyasasında oluşmuş suni düzeni reddedip yetiştirmeye ve geliştirmeye dayalı düzene geçiş felsefemize uygun bir zemin de hazırlamış oldu. Biz zaten salgın olsa da olmasa da planımızı bu çerçevede yapmıştık, planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Radikal kararlar almak zorundayız"


Beşiktaş'taki transfer politikası ve futbolcular hakkında konuşan Emre Kocadağ, "Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var. Fazla sayıda kiralık oyuncu, kontratı biten oyuncular, bütçe olarak yeni gerçeklerin çok üzerinde oynayan oyuncularımız var. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Tüm bunları hocamızla değerlendirip alacağımız kararlarla bizim yönetim politikamıza ve Beşiktaş değerlerine uyan bir ekiple şampiyon olacak kadroyu oluşturacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Radikal kararlar almak zorundayız' - Son Dakika Spor
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