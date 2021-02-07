Emre Kocadağ: "Takım büyük karakter gösterdi" - Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 kişi kalmalarına rağmen takımın büyük karakter göstererek kazandığını söyledi. Kocadağ, sezonun ilk devresinde yakaladıkları performansı sergiledikleri takdirde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini belirtti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında evinde İH. Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresindeki seriyi tekrar yakalamak istediklerini belirten Kocadağ, "Sezonun ilk devresinde de ilk maçlarda biraz kötü başlamıştık. BAY haftasına kadar 4 puanla kapadık. Bugün ikinci yarının başı yine 4 puanımız var. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı sonra BAY geçeceğiz. BAY haftasına 7 puanla girmek istiyoruz. İlk yarıdan farklı olarak bu sefer çok iyi oynadığımız bir maç var. Trabzonspor maçında da iyi oynadık şanssız kaybettik. Aynı şekilde Antalyaspor maçı. İkinci yarının ilk iki haftasında iyi oynayarak puanlar kaybettik. Bugün de maçın baçında 10 kişi kaldık. Benim gördüğüm kadarıyla doğru iki sarı karttı. Takımın geri kalanı büyük karakter ortaya koyarak galip gelmeyi bildi. Wellinton'un çekildiği bir pozisyon var. Kural değişti diyorlar. İzlediğim kadarıyla o çekme topa vuruşu da etkiledi. Ben penaltı diye düşünüyorum. Federasyon MHK değerlendirecektir ama. 10 kişi oynayan bir takıma takdir hakları konuşta hakemin es geçtiği pozisyonlar var. Biz kazandığımız için mutluyuz. 10 kişi kazanmak gelecek adına bir şanssızlığı da kırdı. Kazana, kazana gitmek istiyoruz" dedi.

"KAZANA KAZANA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocadağ, "Daha çok maç var. Altta olan takımlar var. Onlar kümede kalmak için ciddi efor sarf edecek. Herkesin, herkesi yeneceği bir lig var. Az puan kaybı yapan işi götürecektir. Biz kazana kazana gitmek istiyoruz. Bay haftasından sonra, ilk devre yakaladığımız performansı sergilersek şampiyonluğu göğüsleriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAH'IN ADALETİ BİR ŞEKİLDE TECELLİ EDER"

Cenk Tosunun karantinasının bittiği belirten Kocadağ, "Cenk'in bugün karantinası bitti. Herhalde kupa maçında kadro olacaktır. Herhangi bir sakatlığı yok. Yarından itibaren takımla idmanlara başlayacak" dedi. Transfer limitleri konusunda karar vericilerin işi takip edeceğini beklediklerini söyleyen Kocadağ, "Başkanımız o konu ile ilgili cevabı verdi. Biz kural koyucuların işin takipçisi olacağını umuyoruz. Biz karakter olarak göreve geldiğimizden bu yana değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır. Onlar olmazsa Allah'ın adaleti var. Bir şekilde tecelli eder" ifadelerini kullandı.

Kocadağ takımda kiralık bulunan Rosier ve Ghezzal'ın geleceği hakkında ise şunları söyledi:

"Biz temaslarımızı yapıyoruz. Bağlantılarımızla görüşüyoruz. Bu konuları konuşmak için erken biz şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz."

(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)