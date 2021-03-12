Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından

12.03.2021 21:41

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Zor bir deplasmandı. Başakşehir, geçen senin şampiyon takımı. Bu sene sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Burası bizim son senelerde puan kayıpları yaşadığımız bir deplasman. İlk yarıda özellikle iyi oynadık. Medipol Başakşehir'i yenmek önemli. Teknik ekibi ve takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz." diyen Emre Kocadağ, hakem Cüneyt Çakır'ın performansını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Benim gördüğüm iki pozisyon var. VAR'ın müdahale etmesini bekledik. Müdahale olmadı. Kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen 2 penaltımız var. Biz sahada oynamak ve kazanmak istiyoruz. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle hakem ve futbol camiasını yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Biz maç maç kazanıp sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyoruz."

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi konusunda sorulan bir soruya Kocadağ, "Sergen hoca maalesef bu maç cezalıydı. Murat hocamızı da tebrik ediyorum. Gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız gayet mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız. Hocamız hakkında da spekülasyonlar çıkıyor. Sözleşme konuşuluyor, gereksiz konuşmalar yapılıyor. Hocamızla alakalı bir problemimiz yok. O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı ve camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz." cevabını verdi.

Emre Kocadağ, 16 Mart Salı günü Medipol Başakşehir ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacakları yarı final maçına ilişkin, "Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef vardı; Kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Bizim için her maç 3 puan. Maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabii ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli." diyerek sözlerini tamamladı.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından

Emre Kocadağ, Şampiyon, Beşiktaş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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