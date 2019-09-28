Son Dakika Haberleri: Emre mor: daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
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Emre mor: daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

55 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

Emre mor: daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu.
Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
"PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ"
Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Emre Mor'un açıklamaları



- İstanbul
Emre Mor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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