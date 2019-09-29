Son Dakika Haberleri: Emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
Son Dakika Spor Haber

Emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

50 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

Emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi, System.String[]

özel açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

"PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.

- İstanbul

İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok
Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın Deprem uzmanından korkutan uyarı: Salı ve Perşembe günkü depremler, büyük depremi öne çekti Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı (tekrar)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 10:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre mor daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]