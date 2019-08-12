Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık.

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.

Haber Yayın Tarihi:

Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti

Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli

Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti