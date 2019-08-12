Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"
1 saat önce
Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık.
Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:11
Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti