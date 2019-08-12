Son Dakika Haberleri: Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"
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Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"

1 saat önce

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık.

Emre Mor:
Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:11 
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