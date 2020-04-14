Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına yanıt

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve kiralık sözleşmesi feshedilip Celta Vigo'dan tekrar Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki " Yunanistan'dan kaçtığı" iddiaları sonrasında bir açıklamada bulundu.



Olympiakos'ta devam etmek istediğini belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.







