Emre Mor'dan son dakika Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



İşte Emre Mor'un açıklamaları;



"Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim.



ASLA GERİ DURMAYACAĞIM



"Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım"



