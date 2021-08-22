Emre Mor, Fatih Karagümrük'le anlaştı

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi karşılayacak.
Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak kulüpler buna sıcak bakmamıştı.
Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist üretti. Galatasaray'da da kiralık oynayan Emre Mor, çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
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