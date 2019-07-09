Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı
8 dakika önce
Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:18 Kaynak: DHA
Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.
Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı? Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı