Son Dakika Haberleri: Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı

8 dakika önce

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı, System.String[]
Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Spor
Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı? Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre Mor, Galatasaray ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]