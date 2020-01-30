Emre Mor gözden çıkarıldı!
6 saat önce
Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.
Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:19
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