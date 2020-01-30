Emre Mor gözden çıkarıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Mor gözden çıkarıldı! - Son Dakika Spor

Emre Mor gözden çıkarıldı!

6 saat önce

Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.

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Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.


Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. (Fanatik)


Galatasaray, Fatih Terim, Celta Vigo, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:19 
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