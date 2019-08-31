Son Dakika Haberleri: Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"
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Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"

1 saat önce

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre'yi sahada izleteceğini söyledi.

Emre Mor:

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre'yi sahada izleteceğini söyledi. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan çıkan sarı-kırmızı futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bireysel olarak kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Mor, "Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak ve kazanılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(İHA)

Kayserispor, Galatasaray, Emre Mor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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