Son Dakika Haberleri: Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım
Son Dakika Spor Haber

Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım

1 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu.
Profesyonelce oynadıklarını söyleyen Emre Mor, sonunda bir puan aldıklarını güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.
Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Emre Mor, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza, iyi takımlara karşı iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım kendi futbolumuzu oynamaya devam ederiz" dedi.
Fatih Terim ile ilgili gelen bir soruya Emre Mor, "Onun için sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Beni çok gençken aldı ve bana güvendi. O büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.
"ULAŞABİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"
Radamel Falcao transferinin kendisini geliştirmesini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Emre Mor, "Falcao, gibi muhteşem bir santrforla oynamak benim için çok güzel. Fakat şu anda ben kendi oyunuma odaklanacağım. Ulaşabileceğim en üst seviyeye ulaşacağım. Fakat bu zaman alacak. Geçen sezon çok fazla maçta görev almadım. Kendimi daha iyi yapmak için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.
Emre Mor son olarak, Club Brugge'ye transfer olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile ilgili ise "Çok iyi bir insan, umarım yeni kulübünde başarılı olur" yorumunu yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Emre Mor'un açıklamaları

19.09.2019 - Haber Kodu : 190919004


Emre Mor, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın kasası doldu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında itiraz ettiği pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emre mor: kendi oyunuma odaklanacağım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]