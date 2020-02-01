Emre Mor, Olympiakos'ta - Son Dakika
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Emre Mor, Olympiakos'ta

6 saat önce

Galatasaray, genç futbolcusu Emre Mor'u Yunan ekibi Olympiakos'a kiraladığını açıkladı.

Emre Mor, Olympiakos'ta, System.String[]

Galatasaray, genç futbolcusu Emre Mor'u Yunan ekibi Olympiakos'a kiraladığını açıkladı.


Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü, şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Olympiakos, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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