Emre Mor Takımla Çalışmalara Başladı
2 saat önce
La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.
La Liga
takımlarından Celta Vigo
'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor
, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı. İspanya
'nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu. 21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
Şarkıcı Hatice'den David Beckham'a Olay Yaratacak Kalça Yorumu
Beşiktaş'ın Kadro Dışı Bıraktığı Gökhan Töre: Pes Eden Taraf Ben Olmayacağım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den İstiklal Marşı Göndermesi
Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı