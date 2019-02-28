Son Dakika Haberleri: Emre Mor Takımla Çalışmalara Başladı

Emre Mor Takımla Çalışmalara Başladı

2 saat önce

La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

Emre Mor Takımla Çalışmalara Başladı, System.String[]
La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

İspanya'nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu. 21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

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